Covid, la Sicilia non è tutta uguale: quella iblea è più attenta VIDEO

Ragusa – Ci ha pensato il maltempo piombato improvvisamente domenica a ripulire le spiagge, soprattutto palermitane e catanesi, dalle migliaia di cittadini che sabato, nel primo fine settimana arancione da Natale, si sono riversati sulle coste dell’Isola in astinenza da mare. Nella nostra provincia tuttavia, la migrazione è parsa ordinata né sono giunte notizie di folle o assembramenti pericolosi.

Tra le varie immagini postate in Rete vediamo il passeggio, sabato, sulla spiaggia di Marina di Ragusa, decisamente più ordinato di Mondello. Domenica, i contenutissimi festeggiamenti pirotecnici di San Giovanni Bosco a Ispica. Nell’ultimo ci spostiamo invece a Siracusa, dove tanti cittadini hanno approfittato dei giorni liberi per andarsi a fare il tampone anziché tuffarsi in mare: quasi 2 km di auto in coda su viale Scala Greca per ricevere il test.