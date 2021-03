Covid, le aspettative tradite: in Sicilia 3 settimane di purgatorio, e poi?

Ragusa - Il report dell'Istituto superiore di sanità sulla settimana 1/7 marzo non l’avrebbe giustificato ma, secondo gli scienziati, la Sicilia sarebbe stata comunque condannata molto presto alla zona arancione, già nella tavola rotonda sui colori di venerdì prossimo. Nei 5 giorni successivi al periodo preso in considerazione da Roma i nuovi casi sull’Isola sono aumentati del 14%, e anche i ricoveri risultano in risalita. L'incidenza è passata da 78 a 88 casi settimanali su 100mila abitanti per un indice di trasmissibilità di 1,10. Dati già superati si dirà, perché il Covid è più veloce dei monitoraggi, ma comunque rivelatori di un trend che - seppur più lentamente che nel resto del Paese - sta cambiando tuttavia anche nella nostra regione. Da un mese inoltre i tamponi molecolari si sono ridotto da circa 10mila a poco più di 7mila al giorno, compensati da quelli rapidi ma meno affidabili, a cui potrebbe essere sfuggito qualche positivo. Insomma se l’area gialla non fosse stato abolito a prescindere dai dati, la Sicilia ci sarebbe rimasta ancora per poco e per il rotto della cuffia.

Resta il boccone amaro per i cittadini e lo stesso prudente governatore Nello Musumeci, ma ovunque in Italia il giallo non è mai durato tanto e anche sull’Isola in passato non s’era dimostrato in grado di contenere sulla distanza l'avanzata del virus. La speranza è che l’arancio anticipato, spezzato dal rosso festivo, la consegni direttamente al bianco subito dopo le feste pasquali, da martedì 6 aprile, visto che il giallo è stato ormai abolito: per questo occorre però che la crescita dei contagi si arresti, non semplicemente che rallenti. Impossibile affrontare un'epidemia aspettando di vedere come vanno le cose. Impossibile farlo con dati poco affidabili, raccolti in modo diverso nelle diverse aree del territorio, ed è impossibile bloccarla se le misure di contenimento vengono adottate sulla base di questi stessi dati, per di più relativi alla situazione di una o due settimane prima. In parte vi ha ovviato l'automatismo dei 250 contagi x 1000 abitanti, che ha fatto saltare la norma della permanenza minima di due settimane nella stessa fascia prima del cambio di una gradazione, come accaduto ad esempio nel Lazio. E pensare che c’è chi sull’Isola sognava il bianco.