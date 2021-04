Covid: L.Orlando, Asp chiede a me di comunicare morti

PALERMO, 13 APR "Mi è arrivata ieri una nota dell'Asp, l'Azienda sanitaria, mi chiede se io sia a conoscenza di morti nei comuni per Covid e di comunicarlo, e in particolare dovrei specificare le persone che sono decedute in casa. Tutto questo conferma che si naviga a vista". Lo ha detto il presidente dell'Anci Sicilia e sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"Credo che Ruggero Razza sia stato vittima di un 'sistema'", ha detto rispondendo a una domanda. "Razza ha commesso la leggerezza di pensare che con la 'zona rossa' la Sicilia faceva una brutta figura; la Toscana e il Veneto che hanno un buon sistema sanitario non si sono mai offese per il colore rosso dovuto all'aumento dei contagi", ha aggiunto. (ANSA).