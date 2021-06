Covid, mappa colori Europa: Italia quasi tutta verde, Sicilia in giallo

Roma - L’Italia diventa verde in Ue, ad eccezione di Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia che restano in "giallo". : secondo i calcoli del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, hanno un'incidenza ancora superiore a 50 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti. Tecnicamente il colore è "arancione", ma nella scala cromatica dell'Ecdc è equiparabile al "giallo", come il verde al nostro bianco. L'ente ha rettificato oggi la sua mappa sull’incidenza del Covid e il tasso di contagi in Europa pubblicata ieri, con riferimento alle raccomandazioni sulle restrizioni di viaggio adottate il 14 giugno dal Consiglio Ue.

Nella nuova cartina anche tutte le regioni dell’Europa centro-orientale sono verdi, fatta eccezione per un land tedesco, Croazia e Slovenia in giallo. Si confermano invece in rosso soltanto l’Olanda e alcune zone di Svezia e Spagna. Il monitoraggio Ue non ha nulla a che vedere con le decisioni “cromatiche” dei singoli Stati e con il passaggio della Sicilia in zona bianca, decretato oggi dal governo italiano e in vigore da lunedì prossimo, 21 giugno.