Covid, meno contagi ma più decessi: quasi 17mila italiani morti a novembre

Sono 16.598 gli italiani morti solo a novembre, in 30 giorni, direttamente di Covid o per complicazioni innescate dal virus. Calano, e tanto, i positivi. Ma aumentano purtroppo anche i decessi, come estrema conseguenza del contagio dei mesi scorsi. Specie al Nord: +75% il dato della mortalità giornaliera nel Settentrione, tra cui spiccano Torino (+111%), Genova (+96%) e Milano (+83%).

Al Centro Sud la media è del +46%, alzata anzitutto da Palermo (+67%) e a seguire da Perugia (+66), Roma e Bari (+ 58%). E’ quanto si evince dal report del Ministero della Salute “Andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19 dal 1 settembre al 17 novembre 2020”, realizzato su 32 comuni . La percentuale è ottenuta rapportando il numero attuale di decessi con la media di quelli avvenuti nello stesso periodo fino a 5 anni prima, dal 2015, così da avere una stima matematica della differenza che sta facendo il Coronavirus sull'effettiva mortalità della popolazione.