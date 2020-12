Covid mutato, parola d'ordine: niente panico

“Nella prima fase, per far scendere un numero di casi inferiori rispetto a quelli attuali, noi abbiamo fatto un lockdown rigoroso per 2 mesi e solo dopo abbiamo visto che la catena del contagio si è interrotta: se ragioniamo per analogia, abbiamo bisogno di un periodo almeno analogo”. Walter Ricciardi non è l’unico esperto a ritenere che sarà la variante inglese del Covid a soffiare sulla terza ondata d’inizio gennaio, compromettendo il difficile equilibrio delle terapie intensive negli ospedali italiani. E senza posti letto, il virus uccide di più: quanti sono morti nella fase 1, perché non ricoverati in tempo o adeguatamente? Il consigliere scientifico del ministro del Salute, Roberto Speranza, torna a invocare misure di controllo più lunghe e continue , “come l'Austria – spiega - che fa un lockdown fino al 16 gennaio e poi consentirà di uscire dalla propria abitazione dopo un tampone. Anche perché “questa variante inglese è già arrivata, probabilmente da tempo". "Ciò che mi fa arrabbiare - aggiunge - è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante di Covid, hanno taciuto, non ci hanno avvertito". Un po' come i cinesi. Ce ne vorrà di tempo per tornare a 100-200 casi al giorno dalle decine di migliaia che ancora oggi registriamo, e prima che i vaccini inizino a immunizzare la popolazione. Ma c’è anche una buona notizia propria su questo fronte.

"Il vaccino sarà efficace" sostengono unanimi gli scienziati. Alle voci già riportate da Ragusanews si sono aggiunte quelle di Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia del San Raffaele di Milano: "C'è un allarmismo non giustificato, un conto è rilevare una variante, un conto è dire ha caratteristiche biologiche diverse. Questo non lo possiamo affermare finché non mettiamo il virus su colture cellulari e vediamo che sfugge agli anticorpi. E al momento non c'è nessuna evidenza che ci possa far sospettare questo”. Sulla stessa linea Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, dove sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire se il passeggero arrivato l’altroieri a Fiumicino, un giovane medico risultato positivo a Covid, abbia contratto in realtà la variante inglese. D’accordo anche l'immunologa dell'università di Padova, Antonella Viola: "Non c'è motivo di panico, non sappiamo se questa variante sia davvero più pericolosa. Servono dati di laboratorio che non sono ancora stati prodotti”: solo così, attraverso nuovi studi, sapremo se il mutante è davvero più contagioso, se è più grave e se i vaccini in produzione restano efficaci. Un conto però è non saperlo, per ripetere la formula di Clementi, un conto è escluderlo categoricamente. Che è ciò che vorrebbero sentire tutti.