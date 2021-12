Covid: Natale Capodanno 2021, le regole anti contagio degli esperti

A Natale Capodanno 2021, ecco le regole anti contagio degli esperti da seguire a tavola per pranzi e cenoni in famiglia

La variante Omicron sta preoccupando gli italiani in vista del cenone di Natale. L'aumento dei contagi getta un'ombra sulle feste. Tradizionalmente occasione d'incontro con i familiari, gli appuntamenti a tavola per Vigilia, Natale e Santo Stefano ma anche il cenone di Capodanno rischiano di trasformarsi - purtroppo - anche in momenti ad alto rischio d'infezione.

Molti Italiani dopo un anno di distanze hanno scelto di trascorrere le feste in famiglia, ma gli esperti consigliano di farlo comunque in sicurezza, nel rispetto di alcune regole, per evitare che dopo le festività possa esserci un picco di contagi. Gli esperti hanno dato 4 semplici consigli

1 Primo tra tutti la terza dose.

Se non si può e non si vuole rinunciare alle riunioni di famiglie è bene farlo tra persone che siano tutte vaccinate, nel caso di chi ha il vaccino in scadenza è bene rinforzare le difese immunitarie con la terza dose così non solo da limitare le possibilità di contagio ma anche e soprattutto quelle di complicazioni della malattia.

2 Test molecolari per il pranzo di Natale.

Sono di fatto i più affidabili ed escludono il rischio di contagi tra più persone all'interno di un luogo chiuso ristretto. Nel caso in cui non sia possibile, sebbene meno certi, sono comunque consigliabili i test rapidi acquistabili in farmacia.

3 In generale è meglio evitare grandi tavolate.

Il consiglio dei virologi è di trascorrere le feste con i propri cari, in gruppi ristretti di parenti più intimi. Se proprio non si può rinunciare a vedere alcuni parenti la soluzione potrebbe essere quella di condividere una fetta di panettone sul finale e non un pasto intero.

4 Numero di partecipanti

Un altra "norma" che potrebbe causare bisticci o risentimenti, soprattutto da parte di chi si veda escluso. Meglio, però, evitare tavolate troppo affollate. Sapendo che non è possibile individuare un numero preciso, si può stabilire un numero massimo di 10 commensali a tavola.

Resta raccomandato l'uso delle mascherine che dovrebbero essere indossate prima e dopo il pasto. Se ci sono più persone all'interno della stessa stanza è anche bene far arieggiare spesso l'ambiente.

5 Aerazione degli spazi

In contesti così affollati va osservata con attenzione ancora più capillare la regola anti-Covid di cambiare l'aria nelle stanze per garantire un migliore ricircolo. L'ideale - freddo permettendo - sarebbe riuscire a tenere sempre uno spiraglio d'aria, lasciando aperta (magari a vasistas, se c'è la possibilità) almeno una finestra o una porta finestra del locale dove si sta pranzando o cenando. Se questo non è possibile, bisogna cercare di spalancare finestre e altre aperture a intervalli regolari, magari ogni mezz'ora. Ovviamente non bisogna esagerare, pena malanni con effetti ben differenti dal Covid, ma pur sempre fastidiosi.

6 Abbracci: limitarli o bandirli?

E' una delle regole più difficile da rispettare. Specialmente sotto le feste. Specialmente dopo due anni in cui questa forma di scambio di convenevoli è praticamente sparita. Tutti noi speravamo di poter tornare ad abbracciare parenti e amici in occasione del Natale e del Capodanno 2021. La diffusione del contagio, però, consiglia assoluta prudenza. Meglio, quindi, rimandare ancora un gesto a cui abbiamo dovuto rinunciare dalla comparsa del coronavirus sullo scenario mondiale. Oppure - se proprio non ce la si fa - limitarsi a un unico rapidissimo "incontro". Ovviamente solo fra vaccinati.

Covid: Natale Capodanno 2021, le regole anti contagio degli esperti

Per provare a limitare, per quanto possibile, il pericolo di contagio fra commensali e partecipanti alle feste. RICAPITOLANDO , Ecco un vademecum con una serie di norme da aggiungere alle indicazioni base; ovvero indossare la mascherina (eccetto quando si sta mangiando e bevendo), soprattutto in presenza di persone fragili, e lavarsi spesso le mani.

