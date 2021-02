Covid, nel ragusano tasso di positività al 4,2 per cento

Ragusa - I dati dei positivi che calano giornalmente fanno ben sperare che la nostra provincia stia uscendo dalla fase critica. A dimostrazione che i cittadini osservano quelle che sono le regole e le raccomandazioni per evitare il contagio.

Confortano molto i dati dei tamponi sia quelli molecolari, sierologici e rapidi che l’Azienda effettua, ogni giorno, nei vari drive in e negli altri servizi, con un totale di 277925. Si conferma, quindi, il trend in diminuzione dei nuovi positivi che scende a 4,2 per cento. Infatti, il numero assoluto dei nuovi positivi in una settimana scende sotto i 100, per la prima volta, dopo i picchi dell’ultimo trimetre. Questa settimana sono stati 87.

Da diversi giorni non si registrano, per fortuna, decessi e il numero dei ricoverati scende a 21. I guariti, dall’inizio della pandemia sono 7178. 8 i ricoverati nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo.