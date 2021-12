Covid, neonata di 7 mesi intubata: è in condizioni critiche

Roma - Una neonata calabrese di 7 mesi è in rianimazione da ieri all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dov’è stata trasferita d’urgenza dall’Annunziata di Cosenza con un aereo dell'Aeronautica partito da Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, con la piccola già intubata a bordo. La bimba ha sviluppato una grave polmonite interstiziale, che ha compromesso il 50% dei polmoni, dopo aver contratto il Covid. Anche i genitori, entrambi vaccinati, sono stati contagiati e sono attualmente in quarantena.