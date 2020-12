Covid, nessun decesso nel ragusano, contagi in calo

Ragusa - Sono 902 le persone in isolamento domiciliare, ai quali si aggiungono i 17 in Rsa. Non c’è stato alcun decesso nelle ultime 24 ore. Ecco il dato delle persone in isolamento domiciliare comune per comune: 80 Acate, 36 Chiaramonte Gulfi, 101 Comiso, 2 Giarratana, 3 Ispica, 150 Modica, 11 Monterosso Almo, 39 Pozzallo, 176 Ragusa, 22 Santa Croce Camerina, 37 Scicli, 232 Vittoria, 13 Fuori sede. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti 72.354 tamponi, 18.605 test sierologici, 63.327 test rapidi.

Sono 56 i ricoverati nei vari ospedali della provincia di Ragusa. Ecco nel dettaglio: 25 al Giovanni Paolo II: 7 in malattie infettive, 3 in area grigia, 6 in area covid, 9 in terapia intensiva; 4 in area Covid del Maggiore di Modica 27 in area Covid del Guzzardi di Vittoria. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo delle vittime è di 133.