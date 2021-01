Covid, nessun decesso oggi nel ragusano

Ragusa - Sono 500 gli attuali positivi al Covid in provincia di Ragusa. Di questi, 23 sono ricoverati e 12 in Rsa. In isolamento domiciliare sono meno di 500, esattamente 465. I ricoverati sono 23: all’ospedale ‘Giovanni Paolo II’, 15 pazienti sono in malattie infettive, 4 in terapia intensiva. A Vittoria tre ricoverati in area Covid e uno in ostetricia. Oggi non si registra alcun decesso. Il numero delle vittime è fermo, per la provincia di Ragusa, a 192. I guariti, dall’inizio della pandemia, sono 6.851.