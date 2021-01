Covid, nessun morto nelle ultime 24 ore nel ragusano

Ragusa - Nessun morto nelle ultime 24 ore nel ragusano. Resta fermo, quindi, a 166 il numero dei morti per coronavirus nella provincia iblea. In totale sono 660 i positivi, di cui 38 ricoverati e 19 in Rsa. Gli altri sono in isolamento domiciliare. I ricoverati sono 30 all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa (18 malattie infettive, 4 area grigia e 8 terapia intensiva) e 8 all'ospedale Guzzardi di Vittoria.

Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti 78.675 tamponi molecolari, 20.459 test sierologici e 93.209 tamponi rapidi.