Covid, nessun morto nel ragusano

Ragusa - Sono 676 gli attuali positivi al Covid in provincia di Ragusa (ieri erano 716). Un ulteriore calo, quindi, che si conferma costante. Anche oggi nessun decesso, per cui il numero delle vittime da inizio pandemia rimane fermo a 189. Sono 641 i positivi in isolamento domiciliare, 11 in Rsa e 24 i ricoverati (8 di questi in Terapia intensiva). C’è anche una donna positiva ricoverata in Ostetricia. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 87.362 tamponi molecolari, 22.129 test sierologici, e 140.317 tamponi rapidi.