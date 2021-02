Covid, nessun morto nel ragusano il 3 febbraio

Ragusa - Nessun decesso, nelle ultime 24 ore, di persone positive al Covid 19 in provincia di Ragusa. Rimane di 193 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia

Sono 390 le persone attualmente positive in provincia di Ragusa, di cui 351 in isolamento domiciliare. Altre 13 sono in Rsa e 26 ricoverate. I guariti da inizio pandemia sono 7099. In totale sono stati eseguiti 271.725 test tra tamponi rapidi, tamponi molecolari e test sierologici.

13 positivi ad Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 33 Comiso, 1 Giarratana, 4 Ispica, 67 Modica, 1 Monterosso Almo, 16 Pozzallo, 86 Ragusa, 5 Santa Croce Camerina, 13 Scicli, 100 Vittoria, 6 i positivi da fuori provincia. Sono 26 i ricoverati tra Ragusa e Vittoria. 18 al Giovanni Paolo II: 8 in malattie infettive, 3 in Area Grigia e 7 in terapia intensiva. 8 al Guzzardi in area Covid. I guariti totali sono 7099.