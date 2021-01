Covid, nessun morto nel ragusano il 31 gennaio

Ragusa - Non ci sono decessi per Covid in provincia di Ragusa. Il totale è di 192 decessi da inizio pandemia, mentre 6982 sono i guariti. Anche oggi un altro calo del contagio: i positivi sono complessivamente 455, di cui 424 si trovano in isolamento domiciliare, 12 sono alla Rsa di Ragusa e 19 ricoverati in ospedale (12 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva al Giovanni Paolo II e 4 in area Covid al Guzzardi di Vittoria). I tamponi totali sono 265.837.