Covid, «Non ne usciremo prima della prossima estate»

Si sommano in queste ore i pareri medici sulle previsioni di uscita dall’epidemia di Sars Covid-19 a lungo termine. L’ultima voce, concorde nel pronosticare almeno un anno per la vittoria risolutiva sull’infezione è quella l'immunologo dell’università La Sapienza, Francesco Le Foche: «Credo che questo virus se ne andrà quando usciranno gli anticorpi monoclonali fruibili e il vaccino», cioè «usciremo dall'emergenza tra la primavera e l'estate» . Nel frattempo «non possiamo perdere l'ottimismo, dobbiamo mantenere i nervi saldi», come se fosse semplice, e adottare «una specie di lockdown personale» al di là delle restrizioni imposte dal governo.

Gli anticorpi monoclonali «sono il ponte per il vaccino, perché si tratta di un'immunoterapia passiva - spiega -. Li potremo avere intorno a gennaio e febbraio, poi con il vaccino arriverà l'immunoterapia attiva». Ma quando, dopo le categorie a rischio, sarà finalmente disponibile per tutta la popolazione, «probabilmente ci vorranno più dosi, almeno due o tre» per avere effetto. Con i vari richiami, il calcolo dei tempi perché il Coronavirus esca dalle nostre vite ci porta, nella più ottimistica delle considerazioni, non prima degli inizi dell’estate prossima. Perché diventi finalmente un ricordo, un po’ di più: dipenderà appunto dai tempi di produzione e distribuzione dei vaccini. La previsione segue quelle del virologo Roberto Burioni e del direttore dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, secondo cui «dovremo fare i conti con la pandemia per tutto il 2021»; e le preoccupazioni già manifestate dal massimo esperto mondiale di pandemie, l’americano Anthony Fauci, che addirittura sposta l’asticella del ritorno alla normalità al Natale 2021.