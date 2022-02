Covid, pizza e vaccino in Sicilia VIDEO

Palermo – Dopo il mercato di Ballarò a Palermo è caccia ai no vax pure in pizzeria e dal barbiere: una tattica di avvicinamento propria della “campagna di prossimità”, nei luoghi proibiti ai non vaccinati, spiegata dal commissario all’emergenza del capoluogo siciliano, Renato Costa, intervistato dall’agenzia Italpress.