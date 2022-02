Covid, popcorn e bibite al cinema dal 10 marzo

Roma - La Camera ha approvato all’unanimità un emendamento in base al quale dal 10 marzo sarà nuovamente possibile «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Sempre dal 10 marzo torna anche possibilità di far visita ai familiari ricoverati in ospedale, per 45 minuti al giorno.

Entro il 31 marzo, inoltre, il governo vuole progressivamente riaprire al 100% stadi e palazzetti dello sport al chiuso, vista anche la partita della Nazionale il 24 marzo alla Favorita di Palermo. Sulla graduale abolizione del green pass dal 31 marzo, quando decadrà lo stato d’emergenza, ci sono divergenze nella maggioranza: il dibattito nel governo è tra chi ne chiede lo stop tra poco più di un mese e chi invece vuole prorogarne l’uso almeno fino al 15 giugno, quando scadrà l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, o addirittura oltre, è ancora aperto e una decisione verrà presa solo a ridosso della scadenza.