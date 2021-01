Covid, positivo un sacerdote. Ma vescovo e altri non sono contagiati

Ragusa - Un sacerdote, che ieri ha preso parte alla celebrazione di saluto di monsignor Carmelo Cuttitta, è risultato positivo al tampone rapido. Già nella mattinata di oggi il presule e gli altri sacerdoti vicini al vescovo si sono sottoposti a tampone rapido: per tutti l’esito è stato negativo.

I sacerdoti presenti ieri alla celebrazione hanno sempre indossato la mascherina. Stessa cosa per il cardinale Romeo e i vescovi concelebranti, che hanno tenuto il dispositivo di protezione. L’unico sacerdote che è risultato positivo, peraltro asintomatico, è stato sottoposto già a tampone molecolare e si attende l’esito nelle prossime ore. In via precauzionale, la messa in programma oggi pomeriggio al Duomo di Ibla, con la presenza di monsignor Cuttitta, che in questi giorni lascerà Ragusa dopo le dimissioni per motivi di salute, è stata annullata.