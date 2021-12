Covid, profondo rosso in Italia: la nuova mappa europea

Roma – Dalla Spagna alla Grecia alla Scandinavia: tutta l'Ue è in rosso o rosso scuro nella nuova mappa aggiornata a oggi dall’Ecdc, l’European centre for disease prevention and control (foto). Due terzi dell’Italia, in pratica l’intero centro nord, è al livello più alto di rischio contagio, con il numero di positivi delle ultime due settimane superiore a 500 per 100mila abitanti. A Sud - Isole incluse - il livello seguente, con i nuovi casi compresi tra 200 e 500 ogni 100mila o tra 75 e 200 con tasso di positività ai tamponi superiore al 4%. Nella mappa precedente resistevano in giallo solo 3 regioni: Puglia, Molise e Sardegna.

In Europa è gialla solo la Romania (ad eccezione della capitale Bucarest) che ha anche l’unica regione in verde del continente, la meridionale Oltenia. Il colore chiaro si spiega con la durissima ondata infettiva che ha investito il paese est-europeo a inizio autunno, uccidendo decine di migliaia di persone, combattuta dalle autorità locali con chiusure e restrizioni, dato che il tasso di vaccinazione è molto basso. Ricordiamo che la mappa non è presa in considerazione dai decreti italiani per classificare i colori delle nostre zone. Viene però utilizzata da altri paesi europei per decidere quali visitatori stranieri sottoporre a maggiori controlli.