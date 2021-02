Covid, nessun decesso nel ragusano il 12 febbraio

Ragusa - Sono attualmente 271 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 243 in isolamento domiciliare, 7 in Rsa e 21 ricoverati. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, i morti per Covid nel ragusano sono 197, mentre i guariti 7330. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti 290.876 (tra tamponi rapidi, tamponi molecolari e test sierologici).