Covid, nessun decesso nel ragusano il 27 febbraio

Ragusa - Sono 286 le persone attualmente positivi in provincia di Ragusa, di cui 267 in isolamento domiciliare, 14 sono i ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e 5 nelle Rsa. Oggi non si registra nessun decesso; il numero delle vittime da inizio pandemia rimane fermo a 199, mentre sale a 7763 il numero dei guariti. Situazione quasi invariata del numero di positivi nei comuni iblei, a eccezione di Santa Croce Camerina e Scicli dove sono in aumento, rispettivamente 18 e 20.