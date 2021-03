Covid, nessun decesso nel ragusano il 24 marzo

Ragusa - Nessun decesso in provincia per Covid nelle ultime 24 ore. Rimane quindi invariato a 207 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia. I positivi sono complessivamente 589 di cui, 546 si trovano in isolamento domiciliare, 11 sono alla Rsa di Ragusa e 32 ricoverati nei reparti Covid. I guariti dall’inizio della pandemia sono 8.166.

I dati per Comune: 68 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi, 34 Comiso, 1 Giarratana, 28 Ispica, 30 Modica, 3 Monterosso Almo, 17 Pozzallo, 131 Ragusa 38 Santa Croce Camerina, 148 Scicli, 46 Vittoria.