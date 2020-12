Covid, 950 positivi in isolamento nel ragusano. Nessun morto oggi

Ragusa - Sono 950 i positivi in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. Ecco il dato per comune: 80 Acate, 38 Chiaramonte Gulfi, 116 Comiso, 2 Giarratana, 2 Ispica, 163 Modica, 11 Monterosso Almo, 42 Pozzallo, 179 Ragusa, 21 Santa Croce Camerina, 37 Scicli, 245 Vittoria. 14 da fuori provincia.

Sono 58 i ricoverati nei vari ospedali della provincia di Ragusa, più i 16 in Rsa. Sono così distribuiti: 24 al Giovanni Paolo II: 7 in malattie infettive, 2 in area grigia, 7 in area covid, 8 in terapia intensiva; 6 in area Covid del Maggiore di Modica 28 in area Covid del Guzzardi di Vittoria. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo delle vittime è di 133.