Covid Ragusa, +45 positivi in 48 ore: nessun morto e ricoveri stabili

Ragusa - Altri 29 positivi Covid oggi nel ragusano, dopo i +16 di ieri: nel bollettino Asp di giovedì 9 giugno ne risultano in tutto 1.633 di cui 34 (2 in piu' di ieri) ricoverati in ospedali; non pervenuti i dati sui pazienti in Rsa. Nessun morto, però, per due giorni consecutivi: il totale dei decessi è fermo da 48 ore a 558.

I dati dei contagi nei 12 comuni iblei: Acate 49 (=), Chiaramonte Gulfi 34 (+1), Comiso 104 (-2), Giarratana 17 (=), Ispica 101 (+3), Modica 358 (-12), Monterosso Almo 3 (+1), Pozzallo 146 (+1), Ragusa 481 (+21), Santa Croce Camerina 52 (+11), Scicli 79 (-2), Vittoria 175 (+3).