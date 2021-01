Covid, Ragusa da “giallo”: sulla distanza solo Agrigento ha meno casi

Ragusa - Non è escluso che alcune delle positività rilevate al tampone, per i molti soggetti vaccinati in Sicilia, possa essere il frutto di una interferenza con il siero. Sicuramente il dietrofront dell’infezione è imputabile al rosso festivo, applicato a livello nazionale fino al 10 gennaio scorso, prima dello scolorimento della penisola: rispetto ad altre regioni, la prosecuzione delle limitazioni dovrebbe produrre ulteriori miglioramenti sull’Isola, già apprezzati negli ultimi bollettini, anche nei giorni a venire. Magari anche sul fronte dello stress sanitario, che è in realtà l’unico aspetto davvero sofferente dell’attuale quadro epidemiologico.

L’ultimo report della Protezione civile siciliana rileva, nella settimana appena conclusa, oltre il 60% di guariti in più e quasi il 29% di positivi in meno rispetto alla precedente, quando si era toccato il picco da inizio pandemia. Certo gli attuali 47.654 contagiati - 1229 in più rispetto a 7 giorni fa - sono il numero più alto da quando è cominciata l’emergenza. Ma le brutte notizie vengono, appunto, dalle terapie intensive - 121 nuovi ingressi, +8% - e dai decessi: 237 in una settimana, per un tasso di letalità fermo al 2,5%.

Lasciando da parte i dati giornalieri, comunque buoni, e guardando a quelli macro della piattaforma Covistat dell’università di Palermo: nei grafici del report regionale, da lunedì 11 gennaio a ieri in Sicilia entrambi gli indici Rt, quello assoluto sulla popolazione e quello relativo ai tamponi eseguiti, sono crollati allo 0,73%. Così come i rispettivi tassi di crescita, calati di quasi il 5%. Purtroppo, anche qui, non si può dire lo stesso dei nuovi ingressi in terapia intensiva e del numero generale dei ricoveri, cresciuti dello 0,7 e dell’1,3%. Su questo versante le restrizioni non hanno ancora prodotto i risultati augurati.

Ragusa ha però di che gioire guardando il grafico dei casi provinciali ogni 10mila abitanti: con una media dello 0,6% finora fa meglio solo Agrigento, che ieri ha registrato un solo positivo, ed è comunque indietro anche rispetto a Enna, che ne ha segnati due. Se come sindaco ci fosse quello della provincia di Bolzano o lo sconsiderato Attilio Fontana, forse la provincia iblea sarebbe gialla. L’ottimo risultato raggiunto dev’essere vissuto come uno sprone a insistere sulla strada giusta, per consolidarlo, non a sbandare, affrettando i tempi ai primi risultati positivi.