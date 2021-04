Covid Ragusa, mai così tanti contagi da novembre: parlano i grafici

Ragusa - Avevamo appena fatto in tempo a tessere le lodi della provincia di Ragusa, che è arrivata la doccia fredda di giovedì sera: da 7 a 142 nuovi casi Covid in 24 ore. Dopo le big Palermo e Catania c’è lei. Per raccoglierne tanti occorre mettere insieme gli ultimi 4 report. Era dai 180 del 26 novembre 2020 che il Ragusano non toccava certe cifre assolute. Il dubbio sulla raccolta di questi benedetti dati c’è eccome perché già allora, appena un mese dopo - il 26 dicembre, Santo Stefano – la provincia piombò addirittura 0. Se le curve sulla distanza conservano ancora un senso, rispetto alle montagne russe quotidiane, quelle a 7 giorni, un mese e dall’inizio dell’epidemia Covid - riportate nei grafici 1, 2 e 3 - mostrano che, al di là degli sbalzi di giornata, la progressione dell’infezione in termini assoluti è lenta ma costante.

E non è difforme - in proporzione - da quanto è avvenuto e avviene nel resto della Sicilia, visibile nei grafici 4, 5 e 6 che riportano anche decessi, guarigioni e attuali positivi in tutta la regione. La mappa in copertina invece, elaborata da statistichecoronavirus.it, mostra la proporzione odierna del contagio nelle 9 province: sopra i mille al giorno da quattro bollettini consecutivi, ma col tasso di positività inchiodato poco sopra il 4% da tre. La linea del virus è tornata piatta sull’Isola nell’ultimo periodo ma, allargando lo zoom, le fotografie del territorio ibleo e dell’Isola finiscono - alla lunga - per coincidere più di quanto non sembri.