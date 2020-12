Covid: Razza, 39mila registrazioni su siciliacoronavirus.it

PALERMO, 17 DIC "Oggi siamo a quasi quota 39mila registrazioni al sito siciliacoronavirus.it, nei giorni scorsi avevamo chiesto a chi rientrava nell'Isola di registrarsi". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel pomeriggio, a Palazzo Orleans per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus e sul piano vaccini. "L'estate scorsa in totale sono state 40 mila le adesioni ha aggiunto e ci fa pensare che il grado di adesione sia molto alto, così come alta è la spontanea presentazione nei drive in spersi in Sicilia". Sui 'colori' alle regioni poi Razza ha detto: "Mi convince poco l'idea di un colore a giorni alterni, temo che pur essendo sostenibile dal punto di vista scientifico sia difficilmente spiegabile dal punto di vista logico e quello che non è spiegabile dal punto di vista logico diventa difficilmente accettabile dalla popolazione. Chiederemo, e sono convinto sia al centro della valutazione del governo ha proseguito , di evitare che si adottino soluzione che creino differenze tra diverse categorie produttive. Se io chiudo e quello accanto è aperto e credo che il rischio contatto sia analogo o forse inferiore è difficile spiegarlo". "In questa fase ha aggiunto Razza i cittadini devono comprendere le decisioni. Se i cittadini comprendono il perché il governo prenda una iniziativa è probabile che l'accettano, ma se pensano che non sia sostenuta da solide basi scientifiche e che è nel loro interesse sarà più difficile farla accettare. Siamo usciti dalla fase in cui si cantava l'inno nazionale fuori dal balcone". (ANSA).