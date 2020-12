Covid: Razza, per i vaccini seguiamo direttive nazionali

SIRACUSA, 28 DIC "Il piano della vaccinazione è nazionale e La Sicilia, così come le altre regioni, non può andare in ordine sparso". L'ha ricordato l'assessore regionale Ruggero Razza oggi a Siracusa.

"La fase uno è stata approvato dal Parlamento e prevede tre categorie coinvolte: operatori sanitari, operatori e pazienti delle Rsa e over 80 che in Sicilia sono 350 mila. Per le altre fasi della vaccinazione il commissario Arcuri ha convocato una riunione per meglio determinare alcune categorie: ci saranno le persone autosufficienti che potranno essere contattate e le persone non autosufficienti per le quali la vaccinazione dovrà invece avvenire a domicilio". (ANSA).