Covid Roma, folla in via del Corso: assembramenti. Ecco la zona gialla

Roma - Distanziamento questo sconosciuto. Gli scatti fanno impressione: a Roma sono le 5 di domenica pomeriggio e via del Corso è un fiume di persone. I romani, complici le temperature primaverili, si sono riversati in centro per una passeggiata all'insegna degli assembramenti. Gremite anche Ostia, Villa Borghese, Villa Pamphilij e Villa Ada.

Tutto ciò mentre nella Capitale si sono registrati 1.195 contagi nelle ultime 24 ore, con un indice Rt a 1.2 e i centri commerciali sono chiusi il week end proprio per evitare la tipica ressa dello shopping.