Santa Croce Camerina - La Punta Secca del commissario Montalbano diventa zona rossa. «Stasera firmo l’ordinanza per 4 comuni che entreranno in zona rossa e probabilmente il provvedimento sarà poi adottato anche per altri comuni», lo ha annunciato durante i lavori all’Ars il governatore Nello Musumeci.

Tra i comuni che potrebbero diventare zona rossa, Santa Maria di Licodia, nel Catanese, e Santa Croce Camerina, nel Ragusano.