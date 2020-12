Covid, scendono ancora i positivi in provincia di Ragusa. Il dato per comune

Sono 1.724 (114 in meno di ieri) i positivi in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. Un trend in continua diminuzione che fa ben sperare anche se occorre sempre mantenere alta l’attenzione. Ecco il dato comune per comune: Acate 78 Chiaramonte 34 Comiso 258 Giarratana 18 Ispica 32 Modica 229 Monterosso Almo 19 Pozzallo 95 Ragusa 386 Santa Croce 22 Scicli 72 Vittoria 470 Fuori provincia 11

