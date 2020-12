Covid, nessun morto oggi a Ragusa

Ragusa - Scende ancora il numero dei positivi totali in provincia di Ragusa: il dato di oggi fa registrare 1.695 i positivi totali, di cui 1.595 in isolamento domiciliare, 18 in Rsa e 82 ricoverati. Questi i dati per Comune: Acate 75, Chiaramonte Gulfi 34, Comiso 231, Giarratana 18, Ispica 27, Modica 227, Monterosso Almo 19, Pozzallo 82, Ragusa 364, Santa Croce 20, Scicli 71, Vittoria 415. 12 arrivano da fuori provincia. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia è di 122, mentre i guariti salgono a 2.873. Il numero dei tamponi processati è di 66.200, i sierologici sono 16.994, 47.076 quelli tamponi rapii, per un totale di 130.260.