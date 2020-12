Covid, scienziati unanimi: “La terza ondata è una certezza"

Il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi prevede "mesi terribili" a causa della pandemia, perché in realtà “siamo ancora nel pieno della seconda ondata”. L’epidemiologo Andrea Crisanti dà per certa "la terza ondata" e pronostica per l'Italia il record europeo di morti per Coronavirus. Nonostante la percentuale nazionale positivi/test sia scesa martedì al 9,7%, ai due esperti si è aggiunta ieri sera la voce, dagli States, della virologa Ilaria Capua: "La terza ondata della pandemia ci sarà, è naturale".

"Dicembre e gennaio saranno mesi terribili per tanti motivi" ha detto a Di Martedì su La7 la direttrice dell'UF One Health Center di Miami, in Florida. Per quante restrizioni potremo adottare, l’aumento dei contatti sarà inevitabile e si farà sentire nei bollettini pomeridiani a inizio 2021. "Dobbiamo arrivare ad avere zero pazienti Covid in ospedale - ha aggiunto -. Il virus continuerà a circolare, perché stiamo abbassando la curva ma non la stiamo azzerando: se arriviamo a vaccinare le fasce da proteggere prima dell’estate avremo fatto tantissimo”.