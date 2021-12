Covid senza freni nel ragusano, più infettati che guariti: 1.668 positivi

Ragusa - Nessun morto Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa, il bilancio dei decessi resta fermo a 384 ma aumenta ancora significativamente il numero di residenti attualmente positivi: dei 1.302 tamponi eseguiti solo ieri sul nostro territorio, altri 114 sono risultati positivi. Il totale dei contagiati sale dunque a a 1.668, di cui 1.621 in isolamento domiciliare, mentre sono solo 24 in più le persone guarite rispetto al bollettino di mercoledì.

I dati per Comune: Acate 16 (-1), Chiaramonte Gulfi 20 (+4), Comiso 85 (+4), Giarratana 4 (+1), Ispica 63 (-), Modica 292 (+9), Monterosso Almo 6 (+3), Pozzallo 132 (-), Ragusa 687 (+63), Santa Croce Camerina 30 (+4), Scicli 65 (+8), Vittoria 221 (+17). Dei 38 ricoverati, 31 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 16 nel reparto di Malattie Infettive e 15 in Astanteria Covid. Al Guzzardi di Vittoria sono 7, di cui: 1 in Neurologia, 2 in Cardiologia Vascolare e 4 in Medicina.