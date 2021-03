Covid Sicilia 10 marzo: 695 nuovi casi e altri 15 morti

Ragusa - Tornano a salire i nuovi casi di Covid anche in Sicilia dopo diversi giorni di stabilità. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore si sono registrati 695 casi su 23.994 tamponi (100 in più di ieri quando i test erano stati 22.842). Sale anche l'incidenza dei positivi che oggi è del 2,8%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi. E purtroppo negli ospedali siciliani si contano altri 15 vittime del coronavirus (ieri erano state 18).

Con i nuovi 695 casi il numero degli attualmente positivi in Sicilia (in virtù anche delle tante guarigioni) è oggi di 13.681 (ieri erano 14.202) di cui 12.906 in isolamento domiciliare (ieri erano 13.425), 667 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 665) e 108 ricoverati gravi in terapia intensiva (ieri erano 112) con 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri gli ingressi erano stati 9).

Il totale di casi di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia è invece di 158.193 (ieri erano 157.498), le guarigioni sono arrivate a 140.225 con ben 1.201 pazienti che sono stati dimessi o dichiarati guariti dal Covid nelle ultime 24 ore, i morti con gli ultimi 15 hanno raggiunto la triste quota di 4.287.

A livello provinciale, è sempre Palermo la città con il maggior incremento di casi, ma i contagi tornano a salire paurosamente anche a Catania. Ecco le infezioni registrate nelle ultime 24 ore nelle nove province siciliane: Palermo 291, Catania 186, Messina 33, Siracusa 42, Trapani 14, Ragusa 38, Caltanissetta 20, Agrigento 65, Enna 6.