Covid: in Sicilia 1.143 i nuovi positivi, 6 i morti

PALERMO, 10 DIC Sono 1.143 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 32.502 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 789. Il tasso di positività scende al 3,5% ieri era al 4,8%.

L'isola è, al settimo posto per contagi, al primo posto c'è il Veneto con 3.993, al secondo la Lombardia con 3.474 al terzo il Lazio con 1.871 casi, al quarto il Piemonte con 1.791 casi, al quinto la Campania con 1.665 casi, al sesto posto l'Emilia Romagna con 1.661 casi.

Gli attuali positivi sono 15.107 con un aumento di 564 casi. I guariti sono 573 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.268.

Sul fronte ospedaliero sono 392 ricoverati, con 5 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 46, due casi in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 148 casi, Catania 276, Messina 250, Siracusa 95, Ragusa 40, Trapani 146, Caltanissetta 79, Agrigento 73, Enna, 36. (ANSA).