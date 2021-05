Covid Sicilia, 3 zone rosse: una proroga e una new entry fino al 3 giugno

Ragusa - Domani, mercoledì 26 maggio, è l’ultimo giorno in zona rossa per 5 comuni siciliani: Maniace (Catania); San Biagio Platani (Agrigento); Gagliano Castelferrato (Enna); San Cipirello e Vicari (Palermo). Santa Teresa di Riva (Messina) è stata depennata dall’elenco "Covid free" e confermata in red zone fino a giovedì 3 giugno.

Insieme a lei, fino a quella data, ci saranno anche: Maletto, nel catanese (nella foto), in lockdown già da sabato scorso; e Riesi, in provincia di Caltanissetta, messa in rosso stasera dal governatore Nello Musumeci, vista la relazione dell'Asp e sentito il sindaco. In sintesi, da 7 ne restano solo 2 a meno che, come avvenuto in altri comuni, il calo di positivi e ricoveri - ribadito anche dall’ultimo report serale - non sia così sostanzioso da liberarli prima.