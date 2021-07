Covid Sicilia, altre 2 zone rosse: sono 6 in tutto

Agrigento - Altre due nuove “red zone” in Sicilia, da giovedì 22 a 29 luglio: si tratta di Caltabellotta e Favara. Lo stabilisce un’ordinanza firmata stasera dal governatore Nello Musumeci, dopo l’aumento considerevole di positivi al Covid segnalato dall'Asp e dai sindaci dei due paesi agrigentini. I mini lockdown sull'Isola salgono quindi a 6: ieri è stata la volta di Gela, nel nisseno, dov'erano già in rosso i comuni di Riesi e Mazzarino; chiude il conto Piazza Armerina, in provincia di Enna.

Con lo stesso provvedimento Palazzo d'Orleans ha disposto, da oggi, il tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Olanda o vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti: gli stati - anche loro alle prese con l'epidemia da Delta - si aggiungono a Spagna, Portogallo e Malta per cui la misura era già prevista.