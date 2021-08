Covid, Sicilia ancora prima in Italia per nuovi contagi

Ragusa - Continua il primato negativo della Sicilia sui numeri Covid fra tutte le regioni italiane. Un record negativo che sta per aprire le porte al ritorno delle restrizioni con il passaggio dalla zona bianca a quella gialla. Sono 881 in Sicilia i nuovi positivi al Covid e 7 le vittime. L'incidenza dei contagi sale ancora all'11 per cento, ieri era al 10. L'Isola è ancora una volta la regione d'Italia con più casi e più o meno un terzo delle vittime si registra al di qua dello Stretto. Il totale dei casi sale a 256.352; quello dei decessi a 6.148. Gli attuali contagiati ammontano a 18.733, i guariti sono 231.471. Nella provincia di Ragusa il boom di nuovi casi, 261: seguono quelle di Palermo e Catania: rispettivamente 184 e 181. Per quanto riguarda le altre province siciliane Messina ha fatto registrare 95 nuovi contagi, Siracusa 82, Trapani 39, Caltanissetta 4, Agrigento 3, Enna 32.

I nuovi ingressi in degenza ordinaria sono 45, i nuovi ingressi in terapia intensiva 3: i posti occupati sono dunque rispettivamente 583 e 71.