Covid, Sicilia arancione a pois: tutte le regole che tornano da oggi

Ragusa - Arancione con 5 macchie rosse per le prossime due settimane - Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde nel palermitano, Montedoro nel nisseno, Portopaolo di Capo Passero nel siracusano, Raffadali nell’agrigentino (dove rischia pure Palma di Montechiaro) - e scuole chiuse in 24 comuni, tra cui Acate nel ragusano, per una settimana. Comincia così la metà di marzo in una Sicilia che si è ritrovata arancione a sorpresa, a causa dell’abolizione in toto del giallo: una fascia che per le restrizioni-base a cui era ancora soggetta non aveva più senso distinguere. In allegato le foto del calendario e della mappa a colori delle prossime 3 settimane. Per chi se lo fosse scordato, in zona arancione gli spostamenti sono permessi in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, solito orario del coprifuoco. Il limite massimo per muoversi, su mezzi privati, è di due persone oltre i conviventi: i minori di 14 anni e i disabili o non autosufficienti conviventi non si contano. In ogni caso resta consentito il rientro in residenze, domicili e seconde case purché vuote. Valgono sempre le deroghe per lavoro, urgenza e salute da sottoscrivere nell'autocertificazione se fermati a un controllo.

Per quanto riguarda i locali sarà vietato consumare al loro interno pure a pranzo, così come stazionare di fuori: agli esercizi è consentito esclusivamente l'asporto - fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per ristoranti e attività con cucina – e il delivery no stop. I negozi restano aperti, chiudono solo i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, tranne i servizi essenziali ospitati. Tutto questo fino a venerdì 2 aprile: dal 3 al 5, lunedì dell’Angelo, tutta Italia sarà zona rossa ad esclusione della Sardegna, se fino ad allora ce la farà a restare bianca. Tuttavia ci si potrà spostare rispettando le regole per le zone arancioni: uno “strappo” mpè una deroga alla regola generale del rosso dettata proprio dalle feste pasquali, per consentire appunto almeno un visita giornaliera ai familiari. Le scuole purtroppo continuano a fare zona a sé, seguendo le ordinanze regionali su input dei dati sanitari comunali. Tutte le misure sono aggiornate in tempo reale e consultabili sulla piattaforma online Covidzone.