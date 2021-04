Covid, Sicilia arancione fino al 9 maggio

Ragusa - L'indice di trasmissione del virus Rt per la settimana considerata (quella tra il 19 e il 25 aprile) è sceso sotto 1, ma servono almeno due settimane di fila sotto la soglia d'allerta e un rischio complessivo basso o moderato per passare in una fascia di rischio inferiore. La Sicilia resterà dunque in zona arancione almeno fino al 9 maggio. Manca solo l’ufficialità, ma non ci saranno sorprese: l'Isola vede slittare di una settimana le ripartenze già possibili dal 26 aprile nelle regioni gialle.

Ristoratori e altre categorie produttive dovranno aspettare ancora per riaprire le saracinesche delle loro attività. Il trend dei contagi comunque lascia ben sperare: dal 14 aprile si registra una lenta ma costante discesa della curva. E anche occupazioni di posti letto ordinari e terapie intensive è in diminuzione. Per l'Istituto superiore di sanità, serve che il dato si consolidi per almeno un'altra settimana prima di allentare la stretta e ci sono dunque ottime possibilità che da lunedì 10 maggio la regione torni finalmente gialla.