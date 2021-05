Covid, Sicilia arancione nell’Italia ormai tutta gialla

Ragusa - Due Regioni certamente in arancione, la Sicilia, la Valle d'Aosta, e una in bilico, la Sardegna, che comunque il ministero alla Salute oggi pomeriggio dovrebbe decidere di mantenere in quello scenario. Si trova nella stessa situazione che aveva la Puglia la settimana scorsa, quando appunto è stata tenuta in arancione. In particolare, per quanto riguarda la Sicilia, nella precedente settimana di riferimento 19-25 aprile, l’indice Rt, cioè la velocità di trasmissione era compreso ancora tra 1.02 e 1.08, e ne devono passare almeno due sotto l’1 per il cambio. Il resto d'Italia è tutto in giallo. Scompaiono dopo settimane le regioni rosse. Il monitoraggio della Cabina di regia va verso la conferma di quanto atteso e attesta il calo della circolazione del virus in Italia. C'è però un dato che sale ed è l'Rt, che come noto si basa solo sui casi sintomatici e osserva i dati di due settimane e mezzo prima. E' dello 0,89, contro lo 0,85 di venerdì scorso e lo 0,81 di quello prima.

Siccome rende ancora conto del periodo precedente alle riaperture di lunedì 26 aprile, il rischio è che continui a salire nelle prossime settimane e finisca per portare qualche altra regione in arancione. L'incidenza intanto continua a scendere e quella media nazionale è 127, circa la metà rispetto al limite di 250 casi settimanali per 100mila abitanti che manda direttamente in zona rossa. Solo la Provincia di Bolzano e il Molise hanno l'Rt medio sopra 1 ma l'intervallo inferiore dei due che servono a calcolarlo (quello che e viene preso in considerazione ai fini della classificazione) è sotto quella soglia. Per la prima volta da mesi nessuna Regione supera 1 in quel dato. Proprio perché osservano il numero dei casi che scende insieme ai ricoveri e l'Rt che comunque sale, le Regioni chiedono di cambiare il sistema di calcolo, prenendo in considerazione l'Rt ospedaliero. Anche di questo si discuterà nel pomeriggio, insieme all'ufficializzazione dei nuovi colori della prossima settimana.