Covid Sicilia, cambia il vento: verso Pasqua con decine di red zone

Ragusa – La domenica delle Palme ha segnato, per la prima volta da un po’ di settimane a questa parte, un’inversione di tendenza nella crescita dei contagi Covid: mentre in Sicilia crescono, la media nel resto d’Italia cala. I dati di un giorno possono non voler dire molto, tuttavia è indubitabile che sull’Isola sia in corso una recrudescenza del virus, con l’incidenza oramai stabilmente oltre il 3% e i casi a un soffio da quota 1000. Lo testimonia il tappeto di pois rossi sparsi sull’Isola. Centirupe in provincia di Enna e Comitini, Racalmuto e Siculiana in quella di Agrigento sono gli ultimi comuni siciliani entrati in zona rossa nel weekend e ci resteranno fino al 6 aprile incluso, data a cui è stata contestualmente posticipata la red zone a Caltavuturo e San Mauro Castelverde nel palermitano.

Si trattava dei primi comuni in scadenza dei 20 che compongono l’attuale elenco delle aree off limits, in cui disposto il divieto di transito in ingresso e in uscita per raggiungere le seconde case e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Provvedimento, quest’ultimo, già in vigore in un’altra ventina di paesi che non sono in lockdown. Incalcolabili poi le cittadine, come Comiso, che chiudono solo i plessi dove si sviluppa il focolaio. In realtà domani, martedì 30 marzo, è l’ultimo giorno di isolamento per gran parte dei paesi in lista, tra cui Scicli, motivo per cui si attendono a ore nuove ordinanze firmate Musumeci, che proroghino alcuni rossi o ne istituiscano di nuovi visto che la situazione contagi sull’Isola non è proprio rassicurante. Dipenderà dai report delle Asp certificare se l’allarme è rientrato o meno. L’altra macchia rossa del ragusano, Acate, è già previsto che prosegua per un’altra settimana, fino a martedì prossimo.