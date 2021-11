Covid: in Sicilia 372 i nuovi casi, 4 i morti

PALERMO, 04 NOV Sono 372 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 25.266 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 398. L'incidenza scende all'1,4% (il giorno precedente era all'1,9%). Da ieri si conteggiano anche i tamponi eseguiti nelle farmacie. L'isola è al settimo posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 754 casi, al secondo il Veneto con 734, al terzo il Lazio con 664 casi, al quarto la Campania con 615, al quinto il Friuli Venezia Giulia con 438 casi e al sesto la Toscana con 385 casi.

Gli attuali positivi sono 7.467 con un decremento di 66 casi. I guariti sono 302 mentre si registrano altre 4 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.033.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 339 i ricoverati (6 in meno rispetto a ieri), in terapia intensiva sono 37(meno 3).

Sui contagi nelle singole province, Palermo ne ha registrati 26, Catania 102, Messina 91, Siracusa 75, Ragusa 6, Trapani 37, Caltanissetta 10, Agrigento 14, Enna, 11. (ANSA).