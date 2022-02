Covid Sicilia, due anni dopo: non è tornato tutto come prima

Ragusa - A una settimana dalla sverniciata gialla, in Sicilia già ricompaiono delle macchie più scure. Da ieri, domenica 20 febbraio, e fino a giovedì 3 marzo torneranno a colorarsi di un'inutile arancione tre comuni ennesi: Agira, Leonforte e Valguarnera. Dovranno introdurre l'unica restrizione in più per chi non è vaccinato di non poter uscire dal proprio comune se non per lavoro, necessità o salute. Per chi ha il super green pass (vaccinati e guariti), lo ricordiamo, ormai non cambierà nulla neanche in zona rossa. Fintanto che i no vax saranno soggetti a limitazioni, per tutti gli altri cittadini sarà necessario portarsi appresso il qr code scansionabile per certificare la vaccinazione.

È questo che rende difficile prevedere con esattezza quando il green pass verrà tolto definitivamente di mezzo come documento di “riconoscimento”. L’Isola è balzata ai primi posti nella classifica delle infezioni giornaliere, la discesa dei nuovi casi procede molto più lentamente rispetto al trend nazionale e, in alcuni piccoli comuni, ha ripreso addirittura a salire per colpa di qualche focolaio. A dispetto di un’incidenza e un numero di positivi che rimane alto - circa 247mila ad oggi - in ospedale i ricoveri scendono: nei reparti e in rianimazione la pressione cala rispettivamente attorno al 35 e 14%.

Era il 20 febbraio 2020 quando in Italia venne registrato il primo caso di Covid, a metà marzo partì il primo lockdown. La situazione è cambiata anche rispetto a un solo anno fa, a febbraio 2021 gli hub pullulavano di utenti, oggi sono semideserti. Gli ex “eroi”, medici e infermieri, stanno tornando vittime di aggressioni fisiche e verbali nei pronto soccorso, e di cause legali nei tribunali. Il contratto del personale Usca è impiccato alla fine dell’emergenza, fissata per ora al 31 marzo: alcuni sono stati già sospesi per essersi rifiutati di aggiungere altre 12 ore di turno in guardia medica. Eppure i morti nei bollettini quotidiani sono ancora tanti. Non è tornato tutto come prima. Ancora.