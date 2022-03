Covid Sicilia: fiammata di nuovi casi, flop Novavax

Ragusa - Il nuovo vaccino proteico anti Covid Novavax non innesca la sperata corsa negli hub dei 338 mila imperterriti no vax siciliani, che hanno deciso di resistere strenuamente fino al primo aprile, quando il green pass s'avvierà a una progressiva abolizione. A 48 ore dal via alle somministrazioni, sono poco più di una cinquantina i maggiorenni ancora non vaccinati che hanno deciso di ricevere la prima dose del nuovo siero e un centinaio le prenotazioni per i prossimi giorni.

Evidentemente i sieroscettici non fanno grosse differenze tra vaccini a mRna, a vettore virale o secondo la tradizionale tecnologia di proteine ricombinate, come quest’ultimo, ammesso che le comprendano. Ricordiamo che Novavax è autorizzato per il ciclo primario sugli over 18 ma non per la dose booster, e che ne vengono somministrate due dosi a distanza di 21 giorni.

Sul fronte contagi, il bollettino di martedì ha segnato sull’Isola un’improvvisa risalita con 4.762 nuovi positivi dopo i 1908 di domenica. Trainata dalle province di Palermo e Catania, la regione è seconda in Italia dopo la Lombardia per casi giornalieri e prima per numero di attuali positivi: quasi 230mila, 100mila in più della popolazione lombarda che però è il doppio. Il tasso di positività è arrivato a sfiorare il 14%, due volte quello medio nazionale, tuttavia le percentuali di occupazione ospedaliera restano sostanzialmente stabili.