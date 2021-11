Covid Sicilia, i no green pass non mollano: sono più dei no vax VIDEO

Siracusa – In Sicilia, insieme a Trieste e Milano, resiste una frangia oltranzista contraria in Italia al principio stesso del green pass, superiore rispetto al numero dei no vax perché annovera tra le sue fila anche vaccinati. Anche in questo fine settimana, come negli altri precedenti, centinaia di dimostranti sono scesi in strada a partire da sabato sera in particolare a Catania, Trapani e Siracusa, una delle piazze più calde. Nel primo video parla il poliziotto sospeso dopo essersi presentato in questura a Siracusa senza certificato, definendolo “nazista” sui social. Gli va dato atto che “non mollano mai”, come urlano in corteo.

Le manifestazioni sono proseguite anche domenica in qualche città: il terzo video è stato girato ieri, nel capoluogo etneo. La protesta - rimasta ovunque pacifica - si oppone al governo tout court e s’è estesa alla partenza, a Natale, delle somministrazioni agli under 12 (anche se resteranno comunque facoltative). In alcuni filmati che non mostriamo per rispetto della privacy, alcuni genitori non esitano a indottrinare i figli piccoli come pappagalli, mettendogli in bocca slogan da stadio ed esponendoli pubblicamente sui social senza filtri. Nessun sit-in a Ragusa: l’ultimo presidio risale ad aprile, quando i ristoratori riempirono piazza delle Poste contro le chiusure.