Covid, Sicilia ha indice Rt più basso d'Italia e diventa gialla

La Sicilia è la regione italiana con il più basso indice Rt: 0,66% a fronte di una media nazionale dello 0,95%. Sulla base di questo dato l’isola dovrebbe cambiare classificazione e diventare zona gialla. L'indice Rt in sette regioni italiane supera l’1%, mentre sono 5 le regioni con l’Rt a 1,2 con Bolzano a 1,25. Il risultato raggiunto nell’isola è legato anche alla scelta del presidente della Regione Musumeci di sollecitare al governo nazionale il 23 gennaio scorso la zona rossa per la Sicilia quando i dati non imponevano questa classificazione.

Un altro dato incoraggiante per l' Isola registrato oggi è quello che riguarda i ricoveri nelle terapie intensive. In Sicilia il dato si attesta sul 20%, e anche in questo caso è tra i più bassi del Paese.