Covid Sicilia: la zona bianca si avvicina, l’immunità pure

Ragusa - Le somministrazioni delle sole 4 marche di vaccini anti Covid tutt’oggi praticabili in Italia vanno avanti in Sicilia alla media di 40mila al giorno, circa 20mila in meno del record toccato prima del pasticciaccio brutto di AstraZeneca. Il contraccolpo dopo le nuove regole nazionali era più che prevedibile e non inficerà comunque il passaggio dell’Isola in zona bianca da lunedì prossimo, 21 giugno. Nonostante anche ieri sia risultata prima in Italia per numero assoluto di nuovi contagi giornalieri, con un tasso di positività che - per quanto basso (1,3%) - si conferma oltre la media nazionale (0,6%). In linea con le indicazioni del Cts, Palazzo d’Orleans ha sospeso anche il vaccino Johnson & Johnson per gli under 60: sono 46mila i siciliani con meno di 60 anni che hanno già ricevuto una dose AZ o J&J e per loro i richiami con Pfizer e Moderna sono spalmati fino ad agosto.

Servirà il 30% di scorte in più di sieri a mRna per non frenare la campagna vaccinale. Nelle prossime due settimane è programmato l'arrivo di 500mila dosi Pfizer e poco più di un milione per luglio. Due giorni fa sono arrivate 38mila dosi Moderna e il 21 giugno ne arriveranno altre 31mila. Contando che resta più di mezzo milione di siciliani tra 12 e 59 anni da vaccinare in prima dose, l’obiettivo dell’immunizzazione entro settembre potrebbe comunque restare realistico. Non sarà qualche settimana a fare la differenza. Le 100mila fiale Astrazeneca ancora giacenti nei magazzini regionali rappresentano poco meno di un terzo delle corte attuali e saranno destinate solo agli ultra 60enni, e senza patologie. Anche di queste ne sono in arrivo altre 43mila.